Napoli, ufficiale Luis Hasa: trasferimento del Lecce a titolo definitivo

Napoli, ufficiale il trasferimento di Luis Hasa dal Lecce a titolo definitivo: acquisto caldeggiato da Manna, che lo aveva portato alla Juve Next Gen

Luis Hasa è il primo acquisto del Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista passato in estate dalla Juve Next Gen al Lecce, si trasferisce a titolo definitivo alla corte di Conte.

Vecchia conoscenza del ds dei partenopei Manna, che lo conosceva proprio per i suoi trascorsi nel settore giovanile bianconero, è stato uno dei protagonisti nella vittoria dell’Europeo Under 19 dell’Italia.