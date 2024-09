Napoli, le ultime su KVARATSKHELIA: le ULTIME sul georgiano

Kvicha Kvaratskhelia è il grande dubbio per Antonio Conte nel match tra Cagliari e Napoli di Serie A

Dopo la vittoria pazza col Parma all’ultimo respiro, il Napoli è pronto a tornare in campo per ottenere quella terza vittoria di fila che manca addirittura da un anno e mezzo, come ricordato da Antonio Conte in conferenza stampa.

Il grande dubbio del tecnico era sulla presenza di Kvicha Kvaratskhelia, tornato malconcio dagli impegni con la Georgia. Secondo Sky, il calciatore sarà regolarmente in campo al fianco di Politano e allo spalle di Lukaku.