Jordan Veretout è sempre più vicino ad indossare la maglia del Napoli la prossima stagione: ecco cosa manca all’accordo definitivo

Sembra tutto fatto tra Jordan Veretout e il Napoli. L’agente del francese Giuffredi ha da tempo chiuso l’accordo con la società partenopea per il contratto del calciatore. Ora manca il sì del club viola.

Come riporta la redazione francese di RMC Sport, l’accordo tra le due parti si basa su un contratto quinquennale. Per chiudere l’operazione adesso serve limare la differenza tra domanda ed offerta: i toscani chiedono 27 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Cifra ritenuta troppo alta da De Laurentiis.