Napoli-Verona, Calzona: «É la mia partita con tanta Slovacchia in campo: Lobotka, Duda e Suslov, giocatori di valore. Il mio Napoli aveva problemi fuori dal campo. Kvara? Dico che...»

Le parole di Francesco Calzona, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, sulla sfida degli azzurri contro il Verona

Lo scorso anno, nella grande girandola di allenatori del post-Spalletti, c’era finito pure Francesco Calzona: 14 gare in panchina col Napoli, 3 vittorie, altrettante sconfitte e 8 pareggi. Oggi su La Gazzetta dello Sport il ct della Slovacchia propone la sua analisi del momento attuale degli azzurri.

NAPOLI-VERONA CON TANTI SLOVACCHI – «Ci sono Lobotka, Suslov e Duda, niente potrà distrarmi, non mi sarà consentito. Lobotka è un giocatore da cento milioni di euro: se non avesse perso un annetto o due, a quella valutazione sarebbe arrivato in anticipo. Perché Stanislav fa un altro sport, con la sua intelligenza sublime. Ma Duda e Suslov sono notevoli. Uno, Duda, ha tecnica di livello, peccato abbia giocato da attaccante per un po’: da mezzala, ora, dà il meglio. E Suslov doveva maturare, lo sta facendo e si vede».

NAPOLI É… – «Un momento del quale sono orgoglioso, nonostante i risultati non siano stati quelli che ci aspettavamo. Ma quella squadra era forte, anche se non rappresentava più completamente lo scudetto: via Kim, poi via Elmas; Zielinski e Osimhen come se non li avessi mai avuti. Ma i problemi non erano in campo».

AL MARADONA – «Avendo assistito alla vittoria di Firenze, sono immunizzato da riferimenti scaramantici. E quindi per Napoli-Juventus ci sarò al Maradona».

LA SERIE A – «Tantissimo. Per la lotta per lo scudetto non mi pare si esca dalla terzina Inter-Napoli-Atalanta. Ognuna di queste ha qualcosa di assai personale. Il titolo verrà assegnato tardi, non penso ci siano possibilità di fughe anticipate».

KVARATSKHEILA – «Io non so cosa possa succedere, né mi permetterò di fare previsioni, ma siamo al cospetto di un top».

SPALLETTI – «Ho una stima gigantesca per Luciano. Conosco la sua intelligenza, ho avuto la fortuna di lavorare con lui, so quanto incida con la sua personalità e con la sua cultura calcistica».