Fiorentina, Nardella sicuro: «Il Franchi è in pole per Euro 2032»

Le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, sui lavori di ristrutturazione allo stadio Franchi. I dettagli

Dario Nardella ha parlato a margine di una visita per i lavori allo stadio Franchi della Fiorentina.

PAROLE – «Siamo molto contenti dell’incontro di ieri con la Federcalcio con Gravina, che ci ha fatto capire che Firenze è in pole position per ospitare gare dell’Europeo 2032 e che fatta eccezione di tre stadi che sono già assicurati, Firenze rispetto agli altri è molto avanti perché non solo il progetto di restyling è finito, ma c’è stata anche l’aggiudicazione e sono già iniziati i lavori. Ieri Gravina ha apprezzato molto l’attenzione verso i temi ambientali di questo stadio. Poi sarà uno stadio comodissimo, un impianto polivalente che si ispira un po’ a quello del Real Madrid. Un’opera pubblica così importante sicuramente verrà terminata. Queste risorse in un modo o in un altro saranno trovate e serviranno a completare tutti i lavori dello stadio. Con la Fiorentina ci sentiamo spesso, ci sarà un incontro a livello più tecnico per quanto riguarda il rinnovo della convenzione, la condivisione delle modalità e delle tempistiche. Vogliamo dare alla squadra uno stadio all’altezza di questa società».