Nasce Ruud Gullit, il Pallone d’Oro del Milan di Sacchi – 1 settembre 1962 – VIDEO

L’1 settembre 1962 nasce Ruud Gullit, perno della colonia olandese che ha fatto grande il Milan di Sacchi e Pallone d’Oro nel 1987

L’1 settembre 1962 è nata una stella del calcio mondiale. Un olandese che, insieme ai connazionali Van Basten e Rijkaard, ha fatto le fortune anche e soprattutto dell’indimenticabile Milan di Sacchi. Una squadra che a lungo ha dominato la scena nazionale ed internazionale: Ruud Gullit in rossonero ha vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere.

A livello di club ma anche individuale, come testimonia il Pallone d’Oro conquistato nel 1987. E a livello di Nazionale, come evidenziato dall’Europeo 1988 sollevato al cielo con la sua Olanda. Dal Milan passerà alla Sampdoria per poi tornare in rossonero. Chiuderà la carriera nel Chelsea e sulla panchina degli stessi Blues intraprenderà quella da allenatore.