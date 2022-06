Nations League: Mbappé salva la Francia, Pasalic stende la Danimarca. Sconfitte per Reja e De Biasi

Continua a stentare la Francia in Nations League: i francesi non vanno oltre l’1-1 in casa dell’Austria con Mbappé che risponde al vantaggio di Weimann. Ma transalpini ancora relegati in fondo al gruppo A.

Nell’altra partita del girone la Croazia si impone sulla Danimarca 1-0 con rete decisiva dell’atalantino Pasalic. Sconfitte per l’Albania di Reja nella League B e per l’Azerbaigian di De Biasi nella League C.