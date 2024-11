Nazionale, il calendario verso i Mondiali 2026: le date chiave

L’Italia di Spalletti mette nel mirino la final four di Nations League e la qualificazione al Mondiale 2026

La Nazionale italiana, grazie al successo per 1-0 contro il Belgio firmato Tonali, si è qualificata aritmeticamente per i quarti di finale di Nations League, un risultato tutt’altro che scontato in un raggruppamento complicato.

Gli Azzurri di Spalletti mettono ora nel mirino il primo posto del girone, ancora da conquistare sul campo in occasione della super sfida contro la Francia di San Siro. Per farlo, oltre ad avere due risultati su tre, l’Italia potrebbe anche perdere seppur con un solo gol di scarto.

Lo spiega La Gazzetta dello Sport che sottolinea l’importanza di chiudere il girone davanti a tutti, sia per avere un avversario più abbordabile ai quarti sia per avere gli spareggi sicuri per il 2026 se dovesse andare male il gruppo.

Se dovesse arrivare il secondo posto in Nations League potrebbe arrivare una squadra del calibro di Spagna, Portogallo o Germania prima delle final four, trovandosi tra l’altro con le mani legate per i Mondiali dove non si potrà fallire la qualificazione. Di seguito, tutte le date importanti della Nazionale:

22 novembre 2024 – Sorteggio quarti di finale di Nations League

13 dicembre 2024 – Sorteggio qualificazioni Mondiali

20 marzo 2025 – Andata dei quarti di finale di Nations League

23 marzo 2025 – Ritorno dei quarti di finale di Nations League

4-5 giugno 2025 – Semifinali final four Nations League

8 giugno 2025 – Finali 1° e 3° posto final four Nations League

Da giugno a novembre 2025 – Qualificazioni Mondiali per i gruppi a 5 squadre

Da settembre a novembre 2025 – Qualificazioni Mondiali per i gruppi a 4 squadre

Dicembre 2025 – Sorteggio Mondiale 2026

26-31 marzo 2026 – Playoff Mondiali

11 giugno-19 luglio 2026 – Mondiale