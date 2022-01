Nazionale, Gravina: «Quando sono arrivato il sistema non aveva prospettive, ora...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato della crescita della Nazionale sotto la sua gestione

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche della crescita della Nazionale sotto la sua gestione e dell’ipotesi della mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.

PAURA ESCLUSIONE DAL MONDIALE – «Neanche per sogno. Se tutto dipendesse dai risultati, la vittoria agli Europei varrebbe quanto un bonus di quattro anni. Ma non tiro io i calci di rigore. Il sistema che ho trovato non aveva prospettive. Oggi siamo nel cuore di un rinnovamento che non si fermerà, a prescindere dai risultati. Certo, mi dispiacerebbe non centrare il risultato, ma non sono preoccupato per me. Vado avanti».

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE