Nazionale femminile, le “sorelle d’Italia” della ct Bertolini all’esordio hanno già fatto innamorare un intero Paese

E’ bastato davvero poco. Una partita soltanto. E le “sorelle d’Italia” della ct Bertolini hanno fatto innamorare un intero Paese. Che le ha seguite, all’esordio nel Mondiale contro l’Australia, con una trepidazione ed un calore insospettabili fino a poco tempo fa. Il fatto che sia arrivata una storica vittoria in rimonta, poi, ha colorato la giornata di un azzurro ancora più intenso.

E così l’Italia si è riscoperta invaghita di Bonansea e compagne, al loro fianco in un’avventura iridata che mancava da vent’anni. Basta guardarsi intorno, d’altronde: i titoli del tg e le prime pagine dei giornali sono dedicate a loro, come decine di migliaia di post sui social. Per una lunga ed intensa estate azzurra, anche nella sua declinazione più… rosa.