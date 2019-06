Tutto quello che non sai sulla Nazionale italiana femminile ai Mondiali: numeri e curiosità sull’Italia a Francia 2019

Azzurre, si parte. L’Italia della ct Bertolini è pronta all’esordio – domani alle ore 13 contro l’Australia – nel Mondiale di Francia 2019 inaugurato ieri sera dalle padrone di casa con un successo. Per la nostra Nazionale sarà la terza partecipazione alla manifestazione iridata, dopo quelle collezionate nel 1991 in Cina e nel 1999 negli Usa.

Proprio la prima delle due edizioni fu quella più ricca di soddisfazioni, con l’Italia che si fece largo fino ai quarti di finale. Collezionando anche un abbondante 5-0 ai danni di Taipei che resta la vittoria più larga nella storia iridata delle azzurre, nel giorno in cui la Morace si scoprì la prima donna in grado di mettere a segno una tripletta in un Mondiale. L’eliminazione ai gironi della seconda partecipazione, invece, portò all’attuale ruolino complessivo di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte ai Mondiali. Perfetta parità, insomma. Ma soltanto fino a domani.