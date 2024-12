Ndoye: «Gol? Ci ho lavorato tanto, volevo tornare ad aiutare la squadra; risultato frustrante, abbiamo fatto una grande partita»

Le parole di Dan Ndoye, attaccante del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù nella trasferta contro la Juve

Dan Ndoye ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari del Bologna contro la Juve. Di seguito le sue parole.

HA RITROVATO I GOL – «Lavoro tanto su questo, per aiutare la squadra con i gol e gli assist. Contento di come sono adesso, voglio continuare ad aiutare la squadra con i gol, gli assist e queste prestazioni».

STATO D’ANIMO – «Abbiamo fatto una grande partita, alla fine è molto frustrante. La sensazione è che abbiamo lasciato i gol, dobbiamo imparare perché stasera dovevamo chiudere con la vittoria».

DIFFERENZE TRA ITALIANO E MOTTA – «Ho più liberta per muovermi dentro ed esterno, mentre con Motta rimanevo più sulla linea. Sono contento per come la squadra gioca, anche se possiamo fare meglio».