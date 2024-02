Neville e Keane accusano : «Le italiane una volta non erano pulite»

Le parole di Gary Neville e Roy Keane, bandiere del Manchester United, sulle sfide passate contro le itaialene. Tutti i dettagli in merito

Gary Neville e Roy Keane, ex Manchester United, hanno parlato a The Overlap delle sfide contro le italiane in Europa.

NEVILLE– «Penso che ci siano state alcune squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite, lo abbiamo detto in quel momento. Non posso fare nomi di squadre o di giocatori, ma guardando a quel che è successo dopo nel ciclismo e con i medici, mi dispiace. Eravamo in forma, ma sono uscito ddal campo contro una squadra italiana che ero distrutto e ho pensato che qualcosa non andava. Non voglio che sia una scusa, ma qualcosa non andava».

KEANE– «Quando affrontavamo certe squadre ne uscivi distrutto. Ma contro un paio di squadre italiane guardavo le facce dei giocatori e sembrava che non avessero giocato la partita. Generalmente erano il Real Madrid o il Barcellona, nessun’altra squadra mi ha fatto dubitare di essere abbastanza bravo. Una volta a Barcellona penso di aver toccato palla quattro o cinque volte, ma nel riscaldamento. Non riuscivamo proprio ad avvicinarci a loro. Perdemmo 4-0 e ci ritenemmo pure fortunati».

