Neymar vota Vinicius: «Deve vincere il Pallone d’Oro, non c’è confronto»

Le parole di Neymar Jr sulla possibile vittoria del Pallone d’Oro da parte del suo connazionale Vinicius. Tutti i dettagli in merito

Neymar Jr ha parlato in una trasmissione brasiliana della possibile vittoria del Pallone d’Oro da parte del suo connazionale Vinicius per quanto fatta con il Real Madrid.

LE PAROLE – «Adoro Vinicius, è un grande amico, ha avuto una grande stagione. Ha giocato molto e la sua nomina per il Pallone d’Oro è più che meritata. Faccio il tifo per lui, per me non c’è nessun altro che può vincerlo se non lui. Vogliamo che il trofeo torni in Brasile, speriamo lo faccia con Vini. Lo merita perché è un lottatore, ha sofferto molto nella sua vita ma ha superato le aspettative e le critiche. Sono contento che ora sia un idolo e porti in alto la bandiera del Brasile».