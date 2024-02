Niang: «Vi spiego il mio trasferimento all’Empoli»

M’Baye Niang, nuovo acquisto dell’Empoli nell’ultima campagna di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa

PAROLE – «Ho avuto la chiamata del direttore che mi ha fatto molto piacere. Mi piacciono le sfide, dal primo giorno ho creduto subito che questa fosse una sfida bella e ho detto subito di sì. Abbiamo una partita molto importante a Salerno, sono queste partite che devono essere giocate con la testa. Se ti butti nel fuoco rischi di bruciarti, va preparata bene, perché la Salernitana è una buona squadra e va rispettata. Ho cambiato spesso squadre? Ho cambiato spesso perché non ho trovato l’ambiente dove stare al meglio, cambiare a gennaio non è semplice ma non è scusa. Devo essere pronto per la squadra perché non c’è tempo di pensare».