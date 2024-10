Niccolò Pisilli dalla Roma alla Nazionale: meglio di Totti

Incredibile coincidenza che accomuna il giovane prospetto della Roma Nicolò Pisilli e la leggenda giallorossa

«Ci sono date che restano per sempre e poi coincidenze clamorose. Due giorni fa (il 10 ottobre) Niccolò Pisilli ha esordito con la maglia dell’Italia dei grandi contro il Belgio. Esattamente 24 anni prima era successo a Francesco Totti di giocare per per la prima volta con la maglia azzurra: era il 10 ottobre del 1998 e l’avversario si chiamava Svizzera».

Il Corriere dello Sport esalta giustamente l’esordio azzurro del nuovo talento del vivaio della Roma, scovando una somiglianza con un mito della storia del calcio, oltre che modello di riferimento per lo stesso Pisilli. I pochi minuti in campo nel suo stadio gli hanno permesso di raggiungere un traguardo che solo fino a poche settimane fa era impensabile. Dalla conquista della titolarità nel club a un posto in Nazionale (e chissà se con Israele ci sarà un’altra opportunità): un grandissimo salto in avanti, con l’aggiunta di un particolare non trascurabile: il traguardo è stato raggiunto all’età di 20 anni. Francesco Totti ha debuttato nell’Italia quando di anni ne aveva già 22, per poi collezionare 58 presenze, l’ultima delle quali è la finale di Berlino del 2006.