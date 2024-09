Juve Nico Gonzalez, le novità sulle sue condizioni

Le ultime sulle condizioni di salute di Nico Gonzalez, esterno della Juve, dopo l’infortunio patito con la nazionale argentina

Sky Sport riporta le ultime novità su Nico Gonzalez, uscito anzitempo dal match contro il Cile per un problema alla caviglia sinistra. Rientrato parzialmente l’allarme per l’argentino, rimasto nel ritiro della sua Nazionale.

Il giocatore sarà a disposizione per i prossimi impegni dell’Albiceleste e, di conseguenza, verrà convocato per il prossimo match di Empoli, primo impegno in campionato per la Juve dopo la lunga sosta.