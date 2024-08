Nico Gonzalez, PAZIENZA FINITA per la Fiorentina. La MOSSA SEVERA della società viola

Nico Gonzalez, pazienza finita in casa Fiorentina: Pradé incontrerà il ragazzo per capire la situazione sul mercato estivo

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentina, Nico Gonzalez è proprio ai ferri corti con la Fiorentina: non soltanto perché il ragazzo spinge per la cessione, ma anche per il comportamento dell’attaccante argentino.

Infatti ad inizio agosto, quando il ragazzo rientrerà in Firenze, parlerà con Pradé per capire la situazione: considerando che Nico Gonzalez non si è neanche tagliato le ferie per stare più vicino alla squadra.