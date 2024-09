Nicola Cagliari: «Risultato PESANTE, il gol prima o poi ARRIVERÁ: dobbiamo stare attenti a quello»

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo la sconfitta rimediata dai rossoblù in casa contro il Napoli

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Cagliari contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Tengo sempre conto di tutta la partita. Dobbiamo migliorare delle sfaccettature. Se si parla del risultato siamo i primi ad essere dispiaciuti, ma se si analizzano i numeri il Cagliari ha dimostrato. Nella seconda parte del primo tempo e fino al 2 a 0 il Cagliari ha prodotto molte occasioni. Che il Cagliari non abbia segnato è un caso, abbiamo prodotto. Oggi dobbiamo essere arrabbiati per aver sbagliato qualcosa. Mi piace come la squadra sta giocando, dobbiamo continuare a lavorare»

ANALISI – «Si potrebbe analizzare come un errore di valutazione. Se costruisci un progetto per saper costruire corto o lungo, e noi abbiamo fatto entrambe le cose, diventa una convinzione giudicare. I miei ragazzi hanno dato tutto, non ci dobbiamo abbattere, neanche nei momenti difficili, dobbiamo aver la forza di mantenere il nostro equilibrio senza rinunciare a giocare. Questo è il lavoro da continuare. Oggi non abbiamo segnato, non ci sarà sempre questa situazione. Ho fiducia nei ragazzi»

GAETANO E ZORTEA – «Noi abbiamo giocatori che non sono ancora a livello di altri. Gaetano è arrivato da pochissimo, a Lecce a colazione il giorno della partita. Non abbiamo rischiato. Ha lavorato in queste due settimane, sta acquisendo i carichi e le richieste. Deve aumentare intensità, lo stesso vale per Zortea, era assente un mese. Palomino non giocava da otto mesi ma sta lavorando in maniera seria. La squadra gioca e crede in quello che fa. Il risultato è un problema mio, non loro».

