Nicola: «Non si tratta di rialzare la testa, dobbiamo esprimere le nostre qualità»

Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro la Lazio

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Lazio–Cagliari. Di seguito le parole del tecnico rossoblù.

«Qua non si tratta di rialzare la testa ma di affrontare un avversario con qualità ed esprimere le nostre. Non abbiamo i loro obiettivi, sappiamo il loro stato di forma. Dobbiamo essere una squadra organizzata in fase di non possesso, e in fase di possesso trovare i tempi giusti».