Nicolussi Caviglia: «Ecco cosa manca al Venezia per arrivare alla salvezza. Sto con Di Francesco: credo nel lavoro. Con la Juve ho vissuto una delle emozioni più grandi»

Le parole di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà del Venezia, sulla lotta salvezza per la squadra veneta in Serie A

Anche se non è il suo compito principale, Nicolussi Caviglia ha già segnato 2 reti con il Venezia. Hans si è confessato con La Gazzetta dello Sport, parlando soprattutto delle prospettive di salvezza della squadra, in questo momento ultima insieme al Monza.

COSA SERVE PER SALVARSI – «Credo nel lavoro. Il mister ce ne parla sempre, insieme a concetti che magari sarebbero stati assimilabili in più tempo ma sui quali lavoriamo».

AL VENEZIA MANCA ESPERIENZA – «Non è vero».

MANCA TECNICA – «No».

MANCA TEMPO – «Ci manca qualche dettaglio di attenzione, ma la proposta di gioco migliora di partita in partita».

MANCA CATTIVERIA, POCHI GIALLI PRESI – «La cattiveria si vede pure da altri dettagli, come ciò che succede nelle aree. Questa è una chiave da sbloccare: attaccare la porta con cross “cattivi” e difendere la porta a tutti i costi».

TITOLARE NELLA FINALE DI COPPA ITALIA – «É stata una delle emozioni più grandi. Sono stato alla Juve dai Pulcini, a 8 anni, fino a quella finale. La Juve mi è stata accanto in tutte le tappe della vita».