Nicolussi Caviglia, una partita da “nocchiero nella tempesta”: le pagelle

Le pagelle di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia, dopo il pareggio contro il Como: prova di leadership del valdostano

Hans Nicolussi Caviglia guida il Venezia nel pareggio contro il Como in una partita in cui, essendo l’ex Juve un calciatore di particolare cultura (grosso fan di Barbero), si può citare il Re Lear di Shakespear: «Soffiate, venti, e rompetevi le guance! infuriate! soffiate! Voi cateratte e uragani, eruttate», visto il clima di tempesta in cui si è svolta la partita e in cui il vento è stato un fattore decisivo. Il centrocampista mette a segno un primo gol – attribuito a lui nonostante la deviazione fortuita di Pohjanpalo – e poi anche il 3-2, annullato per fuorigioco ritenuto attivo dall’arbitro sempre del finalendese. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Segna un gol e mezzo, partita da nocchiero nella tempesta. In copertura controlla bene Nico Paz».

TUTTOSPORT 6.5 – «Una sua conclusione da fuori ha generato il vantaggio, l’ultima quando il tempo stava per scadere, ha fatto sognare fino alla bocciatura del Var».