Nizza-Bodo Glimt: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Riviera andrà in scena la sfida di Europa League Nizza-Bodo Glimt: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Riviera di Nizza si giocherà la gara valevole per l’ottavo turno del girone di Europa League tra Nizza-Bodo Glimt. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Nizza (3-4-2-1): Dupé; Nandjou, Bombito, Abdelmonem; Abdi, Ndombele, I.Camara, A.Mendy; Diop, Bouanani; Moukoko.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold; Saltnes, Berg, Even; Maatta, Hogh, Sorli.

Orario e dove vederla in tv

Nizza-Bodo Glimt si gioca alle ore 21:00 di giovedì 30 gennaio per l’ottavo turno del girone di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.