Notte da incubo per Emerson Royal: rapina e sparatoria, ma è illeso

Emerson Royal, esterno del Tottenham ha vissuto una notta di paura, vittima di un tentativo di rapina e una sparatoria: illeso il brasiliano

Una notte di grande paura per Emerson Royal. L’esterno del Tottenham si trovava a San Paolo la notte scorsa, quando ha subito un tentativo di rapina con sparatoria.

Secondo quanto riportano le autorità brasiliane, il giocatore è rimasto illeso grazie all’intervento di un poliziotto che si era offerto di accompagnarlo a casa dopo aver scattato delle foto con lui. Il malvivente ha bloccato l’auto del giocatore, che stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca, e gli ha puntato la pistola in faccia; poi, dopo essersi accorto della presenza dell’agente, è cominciata la sparatoria (ben 29 colpi). Nessuna ferita per il giocatore, mentre il malvivente è stato raggiunto da un colpo di proiettile alla schiena.