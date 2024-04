Postecoglou: «Kane? Ecco perchè ha lasciato il Tottenham»

Le parole di Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, sull’addio di Kane in estate per trasferirsi al Bayern Monaco

Harry Kane scende in campo questa sera nel quarto di finale di Champions League, ultimo fronte su cui il Bayern Monaco sono in gioco dopo la prematura eliminazione in Coppa di Germania e il secondo posto in Bundesliga. In caso di eliminazione continuerebbe la maledizione dell’attaccante inglese, che nonostante sia riconosciuto come uno dei migliori attaccanti in circolazione non ha mai vinto alcun trofeo. Sul suo addio in estate al Tottenham ne ha parlato Ange Postecoglou, tecnico degli Spurs. Di seguito le sue parole.

«Ha lasciato il club solo per vincere un trofeo? Non credo sia così.. Non voglio parlare a nome di Harry, per carità di Dio, ma non credo che quella sia stata l’unica ragione per cui se n’è andato. Mi sembra chiaro che volesse un’esperienza differente e credo non ci sia nulla di sbagliato in questo. È rimasto in un solo club per davvero molto tempo, è arrivato a un punto in cui doveva decidere se rimanere e diventare un uomo da un solo club per la vita, o provare qualcosa di nuovo come calciatore e probabilmente anche come persona.

Certe domande poi dovreste farle a lui perché io non so bene tutto. Ma non credo si possa dire che se ne è andato solamente per vincere qualcosa. Non penso che se fosse rimasto qui, non avrebbe potuto provare a farlo comunque. Sta solo provando un’esperienza che voleva fare. Sono cose che, quando le riguardi a fine carriera, capisci che ti fanno comprendere meglio cosa sia il calcio, cosa sia la vita. Lo capisco, ogni decisione che ho preso nella mia carriera è stata difficile da capire per altre persone, semplicemente non vivono la mia vita, non sanno come vengono prese. Si semplifica tutto…».