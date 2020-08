Nuno Gomes: «CR7, gli scudetti non bastano…» – VIDEO

Il dirigente del Benfica ha parlato di Cristiano Ronaldo

Nuno Gomes, ex attaccante del Portogallo ora dirigente del Benfica, ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

«Direi che Cristiano ha fatto bene alla Juve, hanno vinto due scudetti ma questo non è comunque abbastanza per i bianconeri. Andare alla Juventus è stato un grande cambiamento per lui, molti pensavano che non avrebbe potuto fare bene come al Real Madrid. Statistiche e record confermano che abbia fatto un grandissimo lavoro».