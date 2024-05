Gasperini: ecco il primo titolo in bacheca! E sul futuro: «Ci vedremo con Percassi»

Gian Piero Gasperini, dopo 19 anni di carriera in panchina solleva il suo primo trofeo e intanto si pensa al futuro

Venti e più anni di panchina, iniziando dalle giovanili della Juve, poi Crotone, Genoa (due volte), Inter, Palermo e Atalanta. a Bergamo Gasperini ha creato il suo feudo, prendendo una squadra della provincia e trasformandola in un top team, in grado di sfornare campioni e diventare una grande realtà in Italia ed Europa, con tanti allenatori, suoi ex giocatori, che in Italia si riconoscono come suoi allievi. Mancava solo un trofeo a coronare il tutto e ieri, dopo un percorso netto, in cui ha eliminato prima squadre come Liverpool, Sporting e Marsiglia, il netto 3-0 al Bayer Leverkusen gli permette di colmare questa lacuna e sollevare l’Europa League.

E adesso? Ieri sera del suo futuro (lontano o no da Bergamo), ne hanno parlato sia il diretto interessato che Percassi. Di seguito le loro parole a Sky Sport.

GASPERINI – «Resto? Devo parlare con il presidente domani, dopodomani. Adesso facciamo una festa enorme. Se dovessi scegliere il momento di uscire è questo, no? (ride). Dai, penso di no».

PERCASSI – «Ci vedremo con lui, ma io sono tranquillo e sereno. Dubbi? No. Questo aiuta ancora di più a fare sempre meglio, sia lui che noi».