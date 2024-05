Bergamo alta, Atalanta di più: la dea sul tetto d'Europa

L’Atalanta riesce nell’impresa: tripletta di Lookman, battuto il Leverkusen mai ko in 51 partite e solleva la Europa League

L’Atalanta è campione d’Europa. La squadra di Gasperini batte gli imbattibili del Leverkusen, fermando la loro striscia di imbattibilità a 51 gare e solleva nel cielo di Dublino la Europa League, il primo trofeo europeo e il secondo in generale della loro storia.

L’Atalanta scende in campo con un atteggiamento spregiudicato e una formazione a trazione anteriore. La scelta del tridente offensivo paga e Lookman mette la firma con una tripletta (il primo calciatore a riuscirci in una finale di Europa League). La Coppa così torna in Italia, dove mancava dal 1999 quando si chiamava ancora Coppa UEFA e a vincerla fu il Parma di Malesani. É inoltra la prima volta dal 2007 (il Milan di Ancelotti ad Atene con il Liverpool), che una squadra italiana vince con un tecnico italiano in panchina.