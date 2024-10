Nuovo stadio Inter, il dg di Webuild: «San Siro deve essere rifatto. Anche Wembley è stato rifatto, come gli stadi di Madrid e altri…». Le parole

In occasione dell’inaugurazione della M4 di Milano, Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche del tema stadio nuovo per Inter e Milan. Le parole:

PAROLE– «Scaroni ha ragione: come in tutte le principali capitali di Europa occorrono stadi nuovi. Anche Wembley è stato rifatto, come gli stadi di Madrid e altri in Europa. San Siro deve essere rifatto secondo standard adeguati alla città e alle esigenze di due club con grande storia e di respiro internazionali. È indispensabile pensare allo stadio nuovo: il Meazza è vecchio sotto tanti punti di vista ed è in deroga. Loro ci hanno posto delle condizioni come lavorare l’estate, poi hanno pensato di rifare completamente un nuovo stadio. Ma anche la Scala è stata profondamente rifatta, oggetto di grande ristrutturazione .La nostra non era una superficiale ristrutturazione, ma profonda. Sono stati stimati costi in 4-500 milioni, il progetto definitivo dipende dalle esigenze delle squadre. Ad esempio noi abbiamo previsto 10mila posti hospitality, ma potrebbero servirne di meno. Se dovessero alla fine andare sul nuovo stadio, ci proporremo sicuramente per realizzarlo».