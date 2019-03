Milan e Inter lavorano a un progetto comune per il nuovo stadio: previsto un incontro la prossima settimana, progetti entro aprile?

La questione del nuovo stadio continua ad essere di vitale importanza per Inter e Milan. I due club milanesi, secondo quanto riferisce “Il Corriere della Sera”, starebbero lavorando a un progetto comune per arrivare a un nuovo impianto condiviso dai due club. In tal senso, secondo il quotidiano milanese, la prossima settimana chiederanno un incontro con il sindaco Sala per discutere di diverse problematiche, fra cui la più importante è come indennizzare il Comune di Milano. Con la demolizione di San Siro, infatti, l’ente perderebbe un asset a bilancio e la Corte dei Conti non lo permetterebbe.

La volontà delle due società sarebbe quella di superare gli ostacoli burocratici tuttora esistenti e di arrivare ai progetti entro fine aprile per un nuovo impianto da far sorgere sempre a San Siro dopo aver abbattuto il vecchio. Non necessariamente, precisa sempre “Il Corriere della Sera”, il nuovo stadio sarà di proprietà dei due club. Milan e Inter sarebbero pronte anche ad accettare un affitto, un indennizzo o una partecipazione pur di poter avere un impianto moderno che abbatta gli attuali costi.