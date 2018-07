N’Zonzi-Roma: c’è l’accordo ma spunta il Barça. Poi Marlos o Suso

La Roma insiste per Steven N’Zonzi e ha in mano l’accordo con il centrocampista. Per l’esterno piacciono Marlos e Suso

Steven N’Zonzi si avvicina alla Roma? Sì ma si procede con cautela per evitare un’altra beff alla Malcom. Il giocatore brasiliano era a un passo dalla Roma ma l’inserimento del Barcellona ha messo i bastoni fra le ruote ai giallorossi che attendevano il giocatore in Italia. Ora Monchi sta lavorando a fari spenti per ingaggiare il nuovo centrocampista chiesto da Di Francesco e per ingaggiare il nuovo esterno d’attacco che si possa alternare con Cengiz Under e gli altri esterni offensivi.

La Roma ha in mano l’accordo con N’Zonzi sulla base di 2,5 milioni di euro e lavora per non pagare la clausola inserita nel contratto del francese ma lavora per versare una cifra inferiore, a circa 25 milioni di euro. Attenzione però al nuovo inserimento del Barça. Monchi lavora su più tavoli e dopo aver chiuso l’accordo per il rinnovo di Florenzi, pensa a Suso per l’attacco (i due hanno lo stesso agente, Alessandro Lucci) ma anche a Marlos, legato allo Shakhtar Donetsk da un solo anno di contratto. Sempre nel mirino Leon Bailey del Bayer Leverkusen, Domenico Berardi del Sassuolo e Neres dell’Ajax.