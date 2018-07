La Roma pensa a un doppio colpo con i soldi incassati da Alisson. I giallorossi sono sulle tracce di N’Zonzi e Neres

La Roma ha in mente altri due colpi per completare un’importante campagna acquisti che ha rivoluzionato la rosa di mister Di Francesco. I giallorossi hanno ceduto Alisson per poco più di 70 milioni di euro, bonus compresi, e ora lavorano per regalare altri due colpi al tecnico romanista. Serve un nuovo esterno d’attacco (Neres) e serve un nuovo centrocampista (N’Zonzi). Il secondo è legato all’addio di Gonalons che, come vi abbiamo riportato in esclusiva, è cercato in Premier League.

Il Siviglia ha chiesto 35 milioni di euro (il valore della clausola) per il centrocampista francese campione del mondo con la sua Nazionale durante l’ultimo Mondiale in Russia e Monchi è pronto a uno strappo ma per il suo arrivo occorre prima piazzare Gonalons. Un altro profilo seguito è quello di Ndombele del Lione, più giovane e quindi con poca esperienza internazionale. Per l’esterno il primo nome sembra essere quello di Neres dell’Ajax ma i Lancieri, che hanno chiesto 50 milioni, hanno rinviato ogni discorso alla prossima settimana, dopo i preliminari di Champions. Sono smentite le piste che portano a Forsberg (Lipsia) e Oyarzabal (Real Sociedad). Nel mirino rimangono Berardi, Suso e Pulisic. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.