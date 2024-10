Okafor: «Non è sempre facile entrare dalla panchina, ma io cerco di farmi trovare sempre pronto»

Le parole di Noah Okafor, esterno del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge

VITTORIA – «La vittoria di stasera è assolutamente importante, sapevamo di dover conquistare 3 punti in casa. Sono molto contento per essere entrato in campo e avere aiutato la squadra con l’assist. Sappiamo che dobbiamo migliorare per le prossime partite. Prendiamo una partita alla volta, giorno per giorno, allenarci duramente e dare tutto per la partita successiva».

INGRESSO IN CAMPO – «E’ vero che non è sempre facile entrare in campo a partita in corso e arrivare subito all’intensità della partita. La chiave è essere in forma, allenarsi duramente ogni giorno e poi quando l’occasione arriva farsi trovare pronto per aiutare la squadra. Per la squadra, lo staff, l’allenatore, i tifosi e i compagni. Sono sempre pronto quando l’allenatore ha bisogno di me. Ora guardiamo alle prossime partite».

GIOCARE NELLO STESSO RUOLO DI LEAO – «Ma posso giocare esterno destro, sinistro, centravanti o con le due punte. Non guardo chi gioca dove, noi siamo una squadra e dobbiamo supportarci ogni giorno e ogni allenamento. Posso imparare da tutti i giocatori. Devo farmi trovare pronto ogni partita. Abbiamo tante partite e se l’allenatore ha bisogno di me. io sono qui».