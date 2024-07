Okoye: «Per l’UDINESE è stata una stagione molto dura, ma noi siamo pronti a RISCATTARCI»

Le dichiarazioni del portiere dell’Udinese Okoye su quella che è stata la salvezza dei bianconeri la scorsa stagione. Ecco le PAROLE

A TuttoUdinese.it, Okoye, portiere dell’Udinese ha voluto parlare della salvezza conquistata l’anno scorso.

«Sì è un po’ quello di cui si parla per questa stagione, devo fare uno step nel mio ruolo e mi sento pronto per farlo e raggiungere un nuovo livello. Una serata perfetta, ci siamo salvati in una stagione che è stata molto dura, negli ultimi minuti abbiamo raggiunto la salvezza, è stata dura, ma alla fine è stato un po’ come un film»