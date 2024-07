Olanda Inghilterra 1-2 LIVE Watkins decide nel finale. Southgate trova la Spagna in finale! - Calcio News 24

LIVE e CRONACA della semifinale degli Europei tra Olanda Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Olanda Inghilterra, valevole per la semifinale degli Europei.

OLANDA-INGHILTERRA 1-2 (1-1)

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries (92′ Zirkzee), De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons (92′ Brobbey), Rejinders; Malen (46′ Weghorst), Depay (35′ Veerman), Gakpo. CT: Ronald Koeman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka (92′ Konsa), Mainoo (92′ Garragher), Rice, Trippier (46′ Shaw); Bellingham, Foden (80′ Palmer), Kane (80′ Watkins). CT: Gareth Southgate

Marcatori: 07 Simons (OLA), 18 Kane (ING), 91′ Watkins (ING)

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Dumfries (OLA), Bellingham (ING), Saka (ING), Van Dijk (OLA), Simons (OLA), Trippier (ING)

95 E’ finita!

95 AMMONITO Trippier dalla panchina

94 Bellingham si prende una punizione utile per far passare i secondi

91 SOSTITUZIONI Konsa per Saka, Gallagher per Mainoo, Zirkzee e Brobbey per Dumfries e Simons

91 AMMONITO Simons per proteste

90 1-2 GOL INGHILTERRA Grandissima girata di Watkins che con un diagonale trova la rete del vantaggio

88 Proteste generali dell’Olanda per un fallo di Gakpo di incerta definizione

87 Cross pericoloso di Shaw, Palmer di sinistro tira malissimo da buonissima posizione

86 AMMONITO Van Dijk per proteste, ma aveva ragione: c’era una deviazione in corner di Stones non vista

85 Ripartenza olandese, Saka costretto a ripiegare con un fallo su Gakpo: AMMONITO l’inglese

84 Numero nello stretto di Bellingham

83 Grandissima azione dal basso dell’Olanda ma Weghorst non riesce a finalizzare il pallone che arriva in area

79 SOSTITUZIONI Watkins e Palmer per Kane e Foden

78 GOL ANNULLATO a Saka per fuorigioco di Walker che gli fornisce il pallone

76 Simons al volo da pala respinta, conclusione schiacciata ma debole che finisce tra le braccia di Pickford

76 Anche l’Olanda davanti non va oltre una circolazione senza sbocchi

73 Grande salvataggio in tackle di Walker su Gakpo che prova a saltarlo con uno scavetto

73 Saka si tiene le mani sul volto per un colpo di Aké, per Zwayer non c’è nulla

71 AMMONITO Bellingham che su un pallone corto interviene fuori tempo su De Vrij

69 Bellingham prova a prendersi un corner ma non ce la fa

68 Corner Olanda, fischiato fallo a Van Dijk per una spinta

67 Pericoloso cross di Gakpo, Pickford di pugno mette in corner

65 Weghorst allarga il braccio su Stones, Koeman non è d’accordo sul fallo

64 Corner Olanda, Dumfries devia di testa, molto alto

64 OCCASIONE OLANDA Punizione Veerman, deviazione di Van Dijk, Pickford dimostra ottimi riflessi

63 Simons prende un fallo, il colpevole è Guehi

61 Spazi stretti, Orange molto attenti

59 Cambio di gioco di Stones, Foden stoppa male

57 Kane non riesce a fare sponda, De Vrij lo controlla con grande attenzione

56 Olanda compattissima, l’Inghilterra tiene palla ma non trova spazi

54 Mainoo adesso viene seguito praticamente a uomo da Veerman

53 Reijnders va a supporto di una buona ripartenza ma mette un pallone a metà tra Simons e Dumfries

52 Shaw arriva libero al cross ma la battuta è imprecisa e viene respinta facilmente

50 L’Olanda ha alzato leggermente il baricentro rispetto al primo tempo

48 Simons si fa fare fallo da Shaw che era in ripiegamento

47 De Vrij chiude con efficacia su Bellingham

45 Weghorst si presenta con un fallo su Stones

45 SOSTITUZIONI Weghorst per Malen e Shaw per Trippier

SECONDO TEMPO

45+2 Finale primo tempo con lungo possesso olandese, poi traversone Veerman ma Akè non riesce a prolungare bene di testa

45 Sono 3 i minuti di recupero

44 Lunga azione, Trippier arriva sul fondo, cross bloccato dal portiere olandese

42 Ritmi abbassati dopo una mezzora di grande intensità, soprattutto inglese

40 Mainoo perfetto: blocca Gakpo e tira da lontano, respinto ma grande vitalità

38 Olanda molto coperta, Foden che svaria molto prova da fuori, Verbruggen blocca

36 Errore di Bellingham che d’esterno cerca Trippier ma sbaglia passaggio

34 SOSTITUZIONE Veerman per Depay infortunato, Simons si sposta in attacco

32 Depay a terra dopo un contrasto, interviene lo staff sanitario

31 OCCASIONE INGHILTERRA Foden da fuori area, conclusione a giro e colpisce il palo

29 OCCASIONE OLANDA Colpo di testa di Dumfries da angolo, centrata la traversa

28 Malen contrato in corner, chiude su di lui tempestivamente Walker

27 Ottimo recupero di Simons su Bellingham

25 Foden ruba palla a Dumfries che se la cava, l’inglese chiede fallo e secondo giallo

24 Sono gli inglesi a fare la partita e a stare costantemente in avanti

22 OCCASIONE INGHILTERRA Foden da pochi passi scavalca il portiere, Dumfries salva sulla linea

20 Controllo brutto di Depay che si abbassa molto ma commette un errore non da lui

17 1-1 GOL INGHILTERRA Kane dagli 11 metri angolato, Verbruggen intuisce ma non basta

15 RIGORE PER L’INGHILTERRA Zwayer al Var vede il contatto di Dumfries che viene anche AMMONITO

13 OCCASIONE INGHILTERRA Saka respinto in area, Kane destro alto, Dumfries lo colpisce a palla già calciata. Intervento imprudente. Zwayer va al Var

12 OCCASIONE INGHILTERRA Kane da molto lontano, tiro che scende, Verbruggen attento allontana

11 Van Dijk spazza via in area di rigore

10 Gakpo carica da dietro Saka, fallo

10 Punizione Foden allontanata in area

08 L’Inghilterra guadagna una puniziona sul centro-sinistra

06 1-0 GOL OLANDA Simons ruba palla a Rice e da fuori fa partire una cannonata imprendibile

04 Foden scarica palla con i tempi sbagliati, Trippier è oltre la linea della difesa

03 Filtrante su ottima uscita dell’Olanda da parte di Simons, non preciso per Malen

02 Prime fasi con possesso inglese

00 Il primo fallo lo commette Walker su Gakpo

00 Calcio d’inizio per l’Inghilterra