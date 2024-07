Olanda, furia Van der Vaart: «L’Inghilterra ha giocato di m***a! Zwayer in lista nera»

Rafael Van der Vaart molto duro nei confronti dell’Inghilterra e l’arbitro Zwayer dopo l’eliminazione dell’Olanda

Rafael Van der Vaart, opinionista per la tv olandese NOS, ha criticato duramente l’Inghilterra e l’arbitraggio di Zwayer in occasione della semifinale di Euro 2024 che ha visto l’eliminazione dell’Olanda. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Loro (l’Inghilterra, ndr) sono una squadra di me**a. A poco a poco, non volevano più fare nulla e hanno ottimi giocatori in campo. Anche noi (l’Olanda, ndr) non abbiamo fatto molto. Abbiamo avuto qualche occasione. Avremmo potuto fare molto di più».

ARBITRAGGIO – «Sia Zwayer che Bastian Dankert, responsabile del VAR, dovrebbero essere inseriti nella lista nera. È stato terribile».