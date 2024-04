Olimpiadi di Parigi 2024: Zidane primo tedoforo?

Olimpiadi, la torcia olimpica arriverà in Francia a Marsiglia l’otto maggio: il primo tedoforo dovrebbe essere Zinadine Zidane

A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi la torcia olimpica arriverà in Francia via nave l’8 maggio, attraccando a Marsiglia. Da lì inizierà il suo percorso fino alla capitale francese.

Il primo dei tedofori, portatori della torcia, dovrebbe essere secondo quanto riportato dai giornali francesi sarebbe Zidane. L’ex Juve e Real Madrid nel 2017, all’assegnazione dei giochi di Parigi aveva infatti detto: «Anche se non ho mai partecipato ai Giochi Olimpici, siamo sempre uniti in questa manifestazione. Ho sostenuto la candidatura di Parigi e sono felice, sono contento. Spero che saranno dei grandi Giochi. Come atleta, il 2024 è lontano, ma allo stesso tempo è molto breve». L’altro candidato per essere il primo a portare la torcia olimpica è il nuotatore Florent Manaudou.