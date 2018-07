La Roma ha trovato l’erede di Alisson: sarà lo svedese Olsen a prendere il posto dell’estremo difensore brasiliano

Robin Patrick Olsen può essere ormai considerato l’erede di Alisson. Dopo lo stop alle trattative nei giorni scorsi, è arrivata una nuova accelerazione da parte della Roma. Lo sprint romanista stavolta è stato decisivo per chiudere l’accordo con il Copenhagen che chiedeva inizialmente 16 milioni di euro, specie dopo l’ottimo Mondiale disputato con la nazionale svedese, la Roma non voleva andare oltre i 12 milioni di euro e ha raggiunto l’intesa attorno agli 11,5 milioni di euro.

Robin Patrick Olsen sarà il nuovo portiere della Roma. Le perplessità sullo svedese classe ’90 non mancano. Il portiere dovrà dimostrare affidabilità anche in Italia e anche adattabilità: il gioco di mister Di Francesco richiede un portiere abile anche con la palla tra i piedi ma Monchi è convinto di aver fatto un affare in base al rapporto qualità-prezzo. I paragoni con Alisson, uno che ha dimostrato di essere tra i migliori portieri in circolazione e che ha portato tanti punti alla Roma nella passata stagione, non mancheranno, ma ora spetterà al campo dare i giudizi definitivi. L’accordo è stato trovato e il portiere potrebbe sbarcare nella Capitale nelle prossime ore.