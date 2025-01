Pierluigi Orlandini: «Il mio golden gol mi commuove ancora. Ricordo ancora il provino all'Atalanta. Il più forte è stato Roberto Baggio per questa ragione» - Calcio News 24

Pierluigi Orlandini si racconta a la Gazzetta dello Sport: dal golden gol in Under 21 per l’Europeo a come è stato giocare per Baggio

Nel 1994 un suo gol – o meglio, un golden gol – regalò all’Italia il titolo Europeo dell’Under 21. A tanti anni di distanza Pierluigi Orlandini ha raccontato la sua vita su La Gazzetta dello Sport.

IL FIGLIO PERSO IN GRAVIDANZA – «È con me in ogni cosa, come mio figlio di 24 anni. Lui ha giocato a calcio per un po’ ed è nato il 13. Il giorno del mio provino con l’Atalanta».

IL PROVINO – «Eravamo 347, non uno di meno. Io avevo 11 anni, venivo dal calcio di strada e dei vicoli, avevo avuto il nulla osta e portato il certificato medico. Scartarono tutti tranne me».

IL PIU’ FORTE – «Roberto Baggio, incrociato a Brescia. Ogni tanto a fine allenamento mi faceva vedere come calciava le punizioni. Aveva un’aura malinconica dovuta agli infortuni e alle cicatrici sulle ginocchia, ma ricordo un’umiltà mai vista. Un fenomeno gentile».

IL RAMMARICO – «Vorrei rivivere gli ultimi anni tra Venezia e Bergamo. Avrei dovuto fare molto di più».

COSA FA ADESSO – «Ho una scuola calcio da 7 anni e collaboro con il Monza. Ho vissuto un periodo tosto, ma mi sono ripreso. In futuro vorrei fare l’allenatore».

COSA RACCONTA AI BAMBINI DEL GOLDEN GOL – «A volte mi bussano sulla spalla con il video e mi domandano: ‘Sei tu?’. Ho ancora i brividi. Anzi, quasi quasi lo reintrodurrei nel regolamento».