Orsolini CARICA il Bologna: «Mi sento un riferimento per i più giovani. Sulla CHAMPIONS...»

Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, tra fascia di capitano e quella che sarà la nuova stagione rossoblu

In conferenza stampa, l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla nuova stagione.

«Penso sia arrivato il momento di essere un punto di riferimento per i ragazzi più giovani. Insieme ad alcuni altri diamo una mano in primis ai ragazzi nuovi che si sono uniti alla squadra. A livello personale sento di poter dare ancora tanto, perché non si finisce mai di imparare. Mi piacerebbe essere di più un punto di riferimento per i ragazzi. Voglio togliermi ancora più soddisfazioni con questa maglia e questi tifosi. Voglio godermi ogni singolo giorno di questa stagione»