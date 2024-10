Osimhen incanta in Turchia: che rovesciata con il Galatasaray – VIDEO

Il gran gol di Victor Osimhen in Galatasaray-Antalyaspor: rovesciata da applausi per il calciatore in prestito dal Napoli

Victor Osimhen ancora protagonista in Turchia: nell’ultima vittoria del Galatasaray contro l’Antalyaspor l’attaccante in prestito dal Napoli ha realizzato un gran gol.

🚨🇳🇬 Victor Osimhen with an incredible bicycle kick for Galatasaray! 🦁 (@beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/m58DYb2lGx — EuroFoot (@eurofootcom) October 19, 2024

Il Nigeriano, che con il gioco aereo ha una certa famigliarità, ha indovinato la coordinazione perfetta per una rovesciata che non lascia scampo al portiere avversario. La partita in quel momento era già sul 2-0 per i giallorossi di Istanbul grazie alla doppietta dell’ex Inter e Sampdoria Mauro Icardi.