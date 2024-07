Osimhen Napoli, nemmeno in PANCHINA oggi con l’Egnatia: le ultime sul suo FUTURO

Victor Osimhen non era presente neanche in panchina durante l’amichevole del Napoli contro l’Egnatia: le ultime sulla sua situazione

Victor Osimhen oggi non era neanche in panchina nell’amichevole del Napoli contro l’Egnatia. Entrambe le parti, come riportato da Fabrizio Romano, sono ancora ferme sulle loro posizione.

L’attaccante vuole lasciare la squadra, mentre la dirigenza aspetta la sua cessione per affondare il colpo Lukaku. I contatti con il PSG sono in stand-by da lunedì in seguito ai recenti sviluppi legati alla clasuola. Anche il Chelsea sarebbe interessato, ma non vuole pagare la clausola rescissoria nel suo contratto.