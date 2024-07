Osimhen Napoli, si aspetta la mossa del PSG: ADL fa lo sconto

Osimhen dal ritiro del Napoli a Dimaro aspetta solo l’offerta giusta per dire addio: pronto lo sconto sulla clasuola, ora tocca al PSG

Dal ritiro di Dimaro Victor Osimhen guida gli allenamenti del Napoli dando l’esempio ai compagni per disciplina e abnegazione, ma intanto aspetta di capire il suo futuro. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il centravanti lascerà i partenopei come promesso dalla dirigenza e anche Antonio Conte, con cui sta nascendo anche un rapporto di stima reciproca, non ha mai commentato la situazione.

Intanto Manna e De Laurentiis aspettano l’offerta giusta: difficilmente sarà la clausola da 130 milioni, per quella si sono fatti avanti solo i sauditi, ma Victor vuole rimanere in Europa. Meglio la Premier, ma il PSG sembra la via d’uscita più semplice: Luis Enrique lo ha messo in cima alle preferenze e Campos lo aveva lanciato ai tempi del Lille. A 100 milioni, con uno sconto di 30, si può chiudere: ora tocca ai francesi.