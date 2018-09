La sincerità di Ounas: «In estate volevo andar via, sono rimasto per Ancelotti»

L’attaccante algerino Ounas: «Sono felicissimo di essere qui. Avere la stima dell’allenatore è importantissimo»

E’ un Ounas molto sincero quello che si racconta ai microfoni di Radio KissKiss, che racconta anche la tentazione avuta di lasciare Napoli in estate, cambiata immediatamente dopo l’arrivo di Ancelotti: «Pensavo di andar via perché mi sentivo escluso, poi Ancelotti mi ha dato fiducia e ora voglio fare il massimo per il Napoli. Quando sono tornato in ritiro non ero convinto di restare. Poi ho parlato con Ancelotti: mi ha detto che contava su di me e che avrei avuto spazio. Da quel momento sono felicissimo di essere in azzurro. Avere la stima dell’allenatore è importantissimo. Ancelotti parla con tutti i calciatori, mi dà forza e lavoro con grande intensità in allenamento così come i miei compagni».

A Ounas viene chiesto anche un commento sulla brutta sconfitta di Marassi contro la Samp: «Sono contento di essere entrato a Marassi ma sono dispiaciuto per la sconfitta. Ho provato a saltare l’uomo come nelle mie caratteristiche, peccato non essere riusciti a rimontare. Ma una sconfitta può capitare, noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada ed essere pronti sin da sabato a cercare la vittoria».