Fiorentina, oggi è il giorno di Pablo Marì, ma l’asse con il Monza è ancora vivo: le ultime

Fiorentina, oggi è il giorno delle visite mediche e della firma di Pablo Marì, ma il mercato non è finito: ancora contatti con il Monza

Raffaele Palladino alla fine è stato accontentato: oggi è il giorno di Pablo Marì in viola. Il difensore, che il tecnico aveva già avuto a Monza, è oggi nel capoluogo toscano per le visite mediche e la firma del contratto.

Non è però l’unico colpo che la Fiorentina potrebbe chiudere con i brianzoli: come riportato da la Gazzetta dello Sport, ci sono contatti avviati anche per Warren Bondo. Il calciatore ha tanti estimatori, non solo i viola e Galliani non vorrebbe cederlo se non di fronte ad un offerta da 20 milioni. Infine per gli esterni il nome che piace alla dirigenza è quello di Man del Parma: Pradè offre 10 milioni, i ducali chiedono 15 e al momento le posizioni non sono cambiate, ma potrebbero evolversi nei prossimi giorni.