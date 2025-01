Pafundi: «Felice di essere tornato, con Runjaic ho un ottimo rapporto; peccato per la sconfitta, non meritavamo di perdere»

Le parole di Simone Pafundi, trequartita dell’Udinese, nel post gara del match contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni

RIENTRO POSITIVO – «Sono molto contento da un lato, ma triste e deluso dall’altro. E’ stata una partita dura oggi, non meritavamo di perdere».

SERVIVA PIU’ CREATIVITA’ – «Sono d’accordo, il primo rigore ci ha tagliato le gambe, poi loro si sono chiusi, noi abbiamo provato a cambiare modulo, dobbiamo lavorare e migliorare e da domani si pensa al Venezia».

ESPERIENZA IN SVIZZERA E FUTURO – «L’anno è stato diviso in 2 parti, una molto positiva fino a maggio dove ho sempre giocato, poi tornato dall’Europeo non ho trovato tanto spazio, ma non ho mai mollato e ho sempre lavorato al massimo. Sapevo di tornare qua e che sono campionati molto diversi, dunque sapevo di dover lavorare il doppio degli altri».

RUNJAIC – «Il mister a fine partita era un po’ deluso come noi, con lui io ho un ottimo rapporto, parlo molto con lui, mi dà molti consigli, siamo un gruppo unito che viaggia nella stessa direzione».