Pagelle Az Alkmaar-Roma: i Top sono Parrott e Hummels, i flop il fratello di Koopmeiners e Dovbyk. Ranieri bene sul possesso, ma sbaglia due giocatori

Tutti i giudizi sulla sfida di Europa League tra Az Alkmaar e Roma, terminata con la vittoria dei giallorossi per 1-0. I dettagli

La Roma perde in Olanda contro l’Az Alkmaar, complicando la sua permanenza in Europa League. Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport su Top e Flop delle due formazioni e i due mister che hanno guidato le squadre.

I TOP

PARROTT – voto 7: «Entra e dà subito l’impressione di avere più sostanza di Meerdink. Ed infatti costruisce e finalizza il gol».

HUMMELS – voto 6,5: «Un solo errore, il giallo su Meerdink. Letture sempre buone, sbroglia tutta una serie di situazioni complicate».

I FLOP

KOOPMEINERS – voto 5,5: «Come il fratello maggiore, può fare di più ma non trova il modo di esprimersi al massimo».

DOVBYK – voto 5: «Nervoso, ma anche servito poco e male. Il giallo lo condizioina, Ranieri lo toglie per precauzione».

I DUE ALLENATORI

MARTENS – voto 6,5: «Sceglie la prudenza per non dare spazio e verticalità alla Roma. Scelta conservativa, che però alla fine paga».

RANIERI – voto 5,5: «La Roma tiene palla tanto, ma affonda poco. Due soli tiri in porta, la fiducia a Celik e Pisilli non paga».