Inter, Calhanoglu trascina i nerazzurri alla vittoria: le pagelle del centrocampista

Le pagelle di Hakan Calhanoglu, autore del gol su calcio di rigore che ha permesse all’Inter di battere l’Arsenal in Champions League

Ancora una vittoria per l’Inter in Champions League, che permette ai nerazzurri di stare tra le prime otto del girone unico. Contro l’Arsenal non è una partita semplice, che viene decisa da un calcio di rigore: punizione di Calhanoglu per Taremi, Merino tocca con il braccio. Dal dischetto va il turco che realizza il suo 19° penalty in nerazzurro. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «La cassa che fa ballare l’Inter. E che tiene botta, quando il pallino ce l’ha l’Arsenal. È proprio un’altra storia, con lui».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Trasforma con freddezza il rigore e usa la stessa modalità di cottura quando gestisce il pallone: se serve alleggerire lo fa, se serve verticalizzare lo fa. Recupera anche tantissimi palloni. Grande rientro».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Calha ergo sum. Con lui l’Inter, anche senza pallone, ha un’altra geometria, sempre variabile e spigolosa per gli avversari. La punizione nel cuore dell’area da cui nasce il rigore è intelligente e l’esecuzione dagli undici metri è la sua specialità. Cartesiano».

LA REPUBBLICA 7 – «Lo cercano anche quando è marcato da 2. Mestieraccio. Segna il 19° rigore da interista».