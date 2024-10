Pagelle Camarda: un record centrato, l'altro sfugge per pochi centimetri, per ora...

Le pagelle di Francesco Camarda, attaccante del Milan, che ieri facendo il debutto diventa il più giovane italiano di sempre a giocare in Champions

Francesco Camarda ieri ha fatto il suo esordio da record in Champions League, il più giovane italiano a 16 anni e 226 giorni nella sfida di ieri pomeriggio vinta dal Milan per 3-1 contro il Brugge a San Siro e per pochi centimetri non diventa anche il più giovane marcatore della storia della competizione: di seguito le sue pagelle.

GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «L’annullamento per fuorigioco non guasta la bellezza del gol, è bravo a sfilarsi dalle marcature e a colpire di testa con senso della porta e della misura. Lasciamo che cresca senza caricarlo di troppe pressioni».

TUTTOSPORT 6 – «Il più giovane italiano a debuttare in Champions. Potrebbe essere anche il più giovane marcatore, il Var gli nega il gol per fuorigioco».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «La notte del debutto in Champions da ricordare: segna sotto la Sud prima che il Var annulli. Che storia pazzesca sarebbe stata. Ma ha una vita davanti».