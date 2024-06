PAGELLE Germania-Ungheria, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Germania-Ungheria

I TOP – Musiala colpisce nuovamente e, momentaneamente, è l’unico a quota 2 gol. Il gol non è dei più difficili, ma è da attaccante che capisce il momento e la situazione. La sensazione è che comunque sia proprio lui il giocatore più in grado di accendere la squadra quando, come oggi, può concedersi anche il lusso di essere pigra e non splendente. Nell’Ungheria Kerkez spinge senza mai smettere, fino a quando Rossi gli risparmia gli ultimi minuti. Ed oltre alle energie, il 20enne che gioca in Premier mostra anche di avere un piede educato, mettendio qualche buon pallone per i compagni a centro area.

I FLOP – Sia detto con rispetto, mettiamo Kroos perché, al pari della sua squadra, ha offerto la sensazione di essersi risparmiato. E siccome sono le sue ultime gare, ogni volta che gioca da 6 in pagella, è un piccolo dolore perché vorrremmo tutte prestazioni da Kroos. Su Orban poco da dire: è in grande fatica per tutta la gara e, soprattutto, si fa fregare da Gundogan in occasione dell’1-0, un’ingenuità che pesa troppo nella partita per non considerarla grave